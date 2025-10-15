Kayseri'de bu sabah, kulaklıkla raylı sistem istasyonunun karşısına geçmeye çalışan genç yolcu, güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde son anda olası bir kazadan kurtarıldı. Ulaşım A.Ş., vatandaşları yaya geçitlerini kullanma ve kulaklık kullanımında dikkatli olma konusunda uyardı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından işletilen raylı sistem hattında bu sabah yaşanan olay, olası bir faciayı önleyen dikkat ve toplumsal farkındalığın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Cumhuriyet Meydanı Raylı Sistem İstasyonu'nda karşıya geçmek isteyen genç bir yolcu, kulaklık taktığı için yaklaşan tramvayı fark etmedi. O esnada görev başında olan güvenlik personelinin hızlı refleksi sayesinde genç yolcu raylara girmeden son anda durdurularak olası bir kazadan kurtarıldı.

Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, 'Bu olay hepimiz için önemli bir hatırlatma niteliğindedir. Güvenlik görevlisi arkadaşımıza dikkati ve sorumluluk bilinci için teşekkür ediyoruz. Ancak asıl dikkat etmemiz gereken nokta, tüm yolcularımızın raylı sistemlerde daha dikkatli ve bilinçli davranmasıdır' denildi.

Vatandaşlara güvenli geçiş için bazı hatırlatmalarda da bulunulan açıklamada şu uyarılara yer verildi: 'Lütfen yalnızca yaya geçitlerini kullanın. Karşıya geçerken her iki yönü de mutlaka kontrol edin. Kulaklık kullanırken çevrenizde olup biteni duyamayabileceğinizi unutmayın. Raylı sistemlerde güvenlik herkesin önceliği olmalı. Sağlıklı günler ve güvenli yolculuklar dileriz.'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımın güvenli bir şekilde sağlanması için çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlardan da bireysel sorumluluklarını yerine getirmelerini istiyor.