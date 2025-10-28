İpsala ile Keşan arasında karşılıklı sefer düzenleyen 79 No.lu Midibüs Kooperatifi, kış saati uygulamasına geçti. Son sefer saati 18.30 olarak belirlendi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 79 No.lu Midibüs Kooperatifi, İpsala-Keşan arası minibüs seferlerinde 27 Ekim 2025 Pazartesi gününden itibaren kış saati uygulamasına geçileceğini duyurdu. Yeni düzenlemeye göre her iki yönden son sefer saati 18.30 olarak güncellendi.

İPSALA-KEŞAN ARASI SEFERLERDE KIŞ SAATİ DÜZENLEMESİ

İpsala ile Keşan arasında karşılıklı olarak hizmet veren 79 No.lu Midibüs Kooperatifi, yolcuları ilgilendiren önemli bir duyuru yaptı.

Yapılan açıklamada, 'Dünden itibaren İpsala-Keşan ve Keşan-İpsala seferlerinde 'Kış saatine' geçilmiş olup her iki taraftan da son araç saati 18:30 olarak güncellenmiştir. Değerli yolcularımızın bilgisine' ifadelerine yer verildi.

79 No.lu Kooperatif yetkilileri, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için yeni sefer saatlerine dikkat etmeleri gerektiğini hatırlattı.

