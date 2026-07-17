Kütahya Belediyesi, merkeze uzak mahallelerde yangınlara ilk müdahale kapasitesini artırmak amacıyla 14 mahalleye çekilebilir tip su tankeri teslim etti. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, uygulamanın afetlere karşı hazırlık ve dayanışmanın önemli bir göstergesi olduğunu söyledi.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi tarafından olası yangınlara karşı hızlı müdahale imkanını artırmak amacıyla temin edilen çekilebilir tip su tankerleri, düzenlenen törenle mahalle muhtarlarına teslim edildi.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla gerçekleştirilen Su Tankeri Dağıtım Töreni'ne, Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Arı, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Başkan Eyüp Kahveci, afetlere karşı hazırlıklı olmanın can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, yangınlarda ilk müdahalenin kritik rol oynadığını ifade etti.

İtfaiye ekiplerinin her zaman göreve hazır olduğunu vurgulayan Kahveci, özellikle merkeze uzak mahallelerde yangınlara daha hızlı müdahale edilebilmesi için su tankerlerinin önemli bir ihtiyacı karşılayacağını söyledi.

Göreve geldiği günden bu yana tüm mahallelere eşit hizmet ulaştırma anlayışıyla çalıştıklarını belirten Kahveci, vatandaşların kendilerini daha güvenli hissedeceği bir Kütahya için çalışmaların sürdürüleceğini dile getirdi.

Geçtiğimiz yıl Andız ve Geven mahallelerine kazandırılan su tankerlerinin ardından bu yıl da Yenibosna, Kirazpınar, Perli, Şair Şeyhi Dumlupınar, Alayunt, İkizhüyük, Parmakören, Ağaçköy, Zığra, Siner, Çalca, Bölücek, İnköy ve Sofu mahalleleri olmak üzere toplam 14 mahalleye daha tanker teslim edildi.

Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından, tankerlerin güvenli ve etkin kullanımı için mahalle muhtarları ve görev alacak vatandaşlara eğitim verileceği belirtildi. Yetkililer, su tankerlerinin ihtiyaç halinde doğru kullanılmasıyla yangınlara erken müdahalede önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Tören, su tankerlerinin muhtarlara teslim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.