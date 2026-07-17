Trabzon'da sokak hayvanları için yapımına başlanılan doğal yaşam alanı inşa çalışmalarını Vali Tahir Şahin ile birlikte yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, '56 dönümlük yaşam alanını çok hızlı bir şekilde tamamlayacağız. 15 Ağustos'ta hayvan kabulü başlayacak' dedi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Valisi Tahir Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, sahipsiz sokak hayvanları için kurulması kararlaştırılan ve yapımına başlanılan doğal yaşam alanı inşa çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Genç, 'Sayın Valimize çok teşekkür ediyoruz; bu işe çok hızlı vaziyet ettiler. Bütün belediyelerimizin koordinasyonuyla beraber 56 dönümlük bir doğal yaşam alanı oluşturuyoruz. Çok hızlı bir şekilde tamamlayacağız' dedi.

SOKAKTA SAHİPSİZ HAYVAN OLMAYACAK

Projenin şehir için önemine vurgu yapan Başkan Genç, 'Sahipsiz sokak hayvanı tanımını literatürden kaldırıyoruz. Sokakta belki hayvan göreceksiniz ama mutlaka kimliğiyle ve sahibiyle olacak.

Diğer hayvanlar burada bize emanet olacak. Biz bir taraftan da Çağlayan'daki barınağımızda faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Şimdi yapılan çok daha geniş bir yaşam alanı. 5 bine yakın kapasiteyi içeren ciddi bir yaşam alanı. Hayvanları teslim aldıktan sonra onların buradaki rehabilitasyonları, kısırlaştırılmaları, sahiplendirilmeleri ve popülasyonlarının kontrol altına alınması çok daha profesyonel bir şekilde olacak. Şehrimizde bu sorunu kökünden inşallah çözmüş olacağız. 15 Ağustos'ta kabule başlayacağız, Kasım'da da hepsi bitmiş ve hizmete alınmış olacak. Hayırlı olsun' diye konuştu.

VALİ ŞAHİN TEŞEKKÜR ETTİ

Vali Tahir Şahin ise şunları söyledi: 'Çok hızlı bir çalışma yapılıyor. Şehrimizde özellikle sokak hayvanlarının rehabilite olacağı, bütün imkanlara kavuşacakları ve yaşayabilecekleri çok güzel bir tesis hayata geçiriliyor. Yaklaşık 56 bin metrekarelik alanda çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor.

Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen arkadaşlarımıza ve tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum.'