Anadolu Otoyolu Düzce gişeleri mevkiinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

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DÜZCE (İGFA) - Edinilen bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Düzce gişeleri mevkiinde seyir halinde olan 54 PH 528 plakalı Fiat marka otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere saplandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Ö.Ö., H.T. ve E.T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.