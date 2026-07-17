Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ), kırsal mahallelerde içme ve kullanma suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını sürdürüyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Nasrettin Hoca Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında yeni kaptaj noktası oluşturuldu. Kaynaktan alınan suyun güvenli şekilde iletilmesi amacıyla yeni isale hattı inşa edildi.

Ayrıca eski kaptaj noktalarından biriktirme deposuna ulaşan mevcut hat da yenilenerek hizmete alındı. Yapılan çalışmalarla su iletim altyapısı daha dayanıklı hale getirilirken, mahallede içme suyu arz güvenliği güçlendirildi.

Sivrihisar'daki çalışmaların bir diğer ayağında ise Paşakadın Mahallesi'ne bağlı Avören Yaylası yer aldı. Bölgede uzun yıllardır kullanılan ve ekonomik ömrünü tamamlayan eski içme ve kullanma suyu deposu kaldırılarak yerine yeni depo yerleştirildi.

Artırılan depolama kapasitesi sayesinde özellikle yoğun kullanım dönemlerinde içme ve kullanma suyu ihtiyacının daha güvenli ve kesintisiz şekilde karşılanmasına yönelik önemli bir iyileşme sağlandı.

Sivrihisar'ın farklı noktalarında yürütülen çalışmalarla su kaynaklarının daha verimli değerlendirilmesi ve mevcut altyapının güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirten ESKİ Genel Müdürlüğü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin öncülüğünde kent merkezi ve kırsal mahallelerde vatandaşların içme ve kullanma suyuna kesintisiz erişimini sağlamak amacıyla altyapı yatırımlarının planlı şekilde sürdürüleceğini bildirdi.