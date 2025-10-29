Kayseri Talas Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümünü anlamlı bir tasarımla kutluyor. Belediye, her yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet coşkusunu yansıtan özel kutlama bilboardıyla dikkat çekti.

KAYSERİ (İGFA) - Cumhuriyet coşkusunun en yoğun hissedildiği alanlardan biri olan Atatürk Bulvarı Bahçelievler Tramvay Durağı'na yerleştirilen özel kutlama totemi, vatandaşların yoğun ilgisini gördü.

Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın özel olarak hazırlattığı tasarımda, üç boyutlu Türk bayrağı yer aldı. Bayrağın yanında ise 'Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun' mesajı, estetik çizgiler ve Cumhuriyet'in ilanını simgeleyen görsellerle birlikte sergilendi.

Bu özel tasarım, 7'den 70'e her yaştan vatandaşın büyük beğenisini topladı. İlçeden geçen vatandaşlar hem görsel estetiği hem de milli duyguları yansıtan bu anlamlı çalışmadan dolayı Talas Belediyesine teşekkür etti.

'CUMHURİYET, ANADOLU'NUN MÜCADELE RUHUDUR'

Totem yanında açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Cumhuriyet Bayramı'nın anlamına dikkat çekerek şunları söyledi:

'Cumhuriyet Bayramı, Anadolu insanı için çok özel bir anlam taşır. Balkan Savaşları'yla başlayan, Milli Mücadele ile güçlenen ve Cumhuriyet ile taçlanan bir tarihimiz var. Bu topraklarda çok sayıda şehit ve gazinin fedakârlığıyla özgürlüğümüzü kazandık. Bugün sahip olduğumuz bağımsızlık, Cumhuriyet'in sağlam temelleri üzerindedir.'

'İKİNCİ YÜZYILDA DA AYNI ŞUUR, AYNI GURUR'

Başkan Yalçın, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:

'Cumhuriyetimizin 100. yılı geride kaldı. Şimdi ikinci yüzyıla devrederken bizler görev başındayız. Bu görev, genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle hepimizin omuz omuza yürüttüğü bir görevdir. Biz de Talas Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da farklı bir konseptle Cumhuriyet coşkusunu yaşatmanın sevincini, gururunu ve onurunu yaşıyoruz.'

'FENER ALAYI VE TÜRK DÜNYASI ETKİNLİKLERİYLE TAÇLANACAK'

Başkan Yalçın, kutlama etkinlikleri hakkında da bilgi vererek, 'Farklı ambianslar oluşturarak bu yıl da vatandaşlarımızla bayramı birlikte kutluyoruz. Yarın akşam klasik otomobilcilerle fener alayı düzenleyeceğiz. Ayrıca Türk Dünyası Şair ve Yazarlar Buluşmamız da Cumhuriyet Bayramı etkinliklerimiz kapsamında yer alacak. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, nice yüz yıllara ulaşmayı diliyorum.' ifadelerini kullandı.

TALAS'TA CUMHURİYET COŞKUSU HER YERDE

Talas genelinde bayraklar, afişler ve ışıklandırmalarla süslenen caddeler, 29 Ekim coşkusuna ayrı bir renk kattı. Cumhuriyet'in değerlerini yansıtan bu anlamlı çalışmalar, vatandaşların büyük beğenisini kazandı.