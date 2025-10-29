Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlamaları kapsamında Bursa Erkek Lisesi öğrencileri, anlamlı bir programa imza attı. Okulun konferans salonunda düzenlenen törende, 'Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık' adlı oratoryo sahnelendi.

BURSA (İGFA) - Öğrencilerin sahne performansları ve canlı müzik eşliğinde gerçekleştirdikleri gösteri, izleyicilere Kurtuluş Savaşı yıllarının ruhunu yeniden yaşattı. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini anlatan sahneler, salonda duygu dolu anlara neden oldu.

Programda, Bursa Erkek Lisesi müzik topluluğu tarafından seslendirilen marşlar ve koro performansları büyük beğeni topladı. Öğrenciler, 'Cumhuriyeti biz böyle kazandık' pankartıyla milli birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

Cumhuriyet Bayramı coşkusunun doyasıya yaşandığı program, öğrencilerin hazırladığı sahne gösterileri ve müzik dinletisiyle sona erdi.