A Milli Futbol takımımızın Euro 2024’te Avusturya ile oynayacağı son 16 turu maçı, Kayseri Talas Belediyesi’nin organizasyonu ile yine dev ekranda izlenecek.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Türkiye-Portekiz ve Türkiye-Çekya grup maçlarının heyecanını dev ekrandan on binlere yaşatan Kayseri Talas Belediyesi, şimdi de son 16 turu maçı için hazırlıklarını tamamladı.

Topladığı 6 puanla ikinci sıraya yerleşerek gruptan çıkma başarısını elde eden Türk Milli takımının Avusturya ile oynayacağı önemli maç, 2 Temmuz Salı günü Yamaç Paraşütü İniş Alanında dev ekranda sporseverlerle buluşacak.

“Mükemmel bir organizasyon” “Mükemmel bir organizasyon”

Saat 22.00’de başlayacak organizasyona vatandaşların daha önce olduğu gibi yine büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

Kaynak: igf