A Milli Futbol takımımızın Euro 2024’te Avusturya ile oynayacağı son 16 turu maçı, Kayseri Talas Belediyesi’nin organizasyonu ile yine dev ekranda izlenecek.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Türkiye-Portekiz ve Türkiye-Çekya grup maçlarının heyecanını dev ekrandan on binlere yaşatan Kayseri Talas Belediyesi, şimdi de son 16 turu maçı için hazırlıklarını tamamladı.

Topladığı 6 puanla ikinci sıraya yerleşerek gruptan çıkma başarısını elde eden Türk Milli takımının Avusturya ile oynayacağı önemli maç, 2 Temmuz Salı günü Yamaç Paraşütü İniş Alanında dev ekranda sporseverlerle buluşacak.

Saat 22.00’de başlayacak organizasyona vatandaşların daha önce olduğu gibi yine büyük ilgi göstermesi bekleniyor.