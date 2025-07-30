Kayseri Talas Belediyesi’nin sosyal sorumluluk anlayışıyla hayata geçirdiği Kartanesi Gelinlik Evi, önemli bir ziyaretin adresi oldu.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın ev sahipliğinde gerçekleşen programa, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve çok sayıda parti mensubu katıldı.

Mevlana Mahallesi Mehmet Timuçin Caddesi Özustaoğlu Camii karşısında hizmet veren Kartanesi Gelinlik Evi, açıldığı günden bu yana 35 gelin adayına ücretsiz hizmet sunarak büyük bir ihtiyaca cevap verdi. Projeyi yerinde inceleyen protokol üyeleri, hem projenin anlamından hem de sunulan hizmetin kalitesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret sırasında Kartanesi Gelinlik Evi'nin hem konsepti hem de sıcak atmosferi, protokol üyelerinin beğenisini kazandı.

“BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR MUTLULUK”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, projeye gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti:

“İhtiyaç sahibi genç kızlarımızın en özel günlerinde yanlarında olmayı hedefleyerek başlattığımız bu hizmetin, hemşehrilerimizden ve kıymetli misafirlerimizden takdir görmesi bizim için büyük bir mutluluk. Sayın protokol üyelerimize nazik ziyaretleri ve güzel dilekleri için teşekkür ediyorum.”

Ziyaret kapsamında protokol heyeti, Talas’ın tarihi ve manevi değerlerinden biri olan Yaman Dede Camii başta olmak üzere ilçedeki önemli kültürel noktaları da gezerek bilgi aldı.