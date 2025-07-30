Kayseri Talas Belediyesi, kalite yönetim sistemlerini güçlendirmek amacıyla iki gün sürecek dış tetkik sürecini başlattı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen Dış Tetkik Açılış Toplantısı, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın ev sahipliğinde yapıldı.

Açılışta konuşan Başkan Yalçın, belediye hizmetlerinde kalite standartlarını öncelediklerini belirterek, “Biz belediyeciliği sadece hizmet üretmek olarak değil, aynı zamanda vatandaşlarımıza sürdürülebilir ve kaliteli bir yaşam sunmanın sorumluluğu olarak görüyoruz. Bu anlamda tetkik süreçlerini sadece bir kontrol değil, aynı zamanda gelişim fırsatı olarak değerlendiriyoruz” dedi.

“SÜREÇ TİTİZLİKLE TAKİP EDİLİYOR”

Talas Belediyesi olarak iç ve dış tetkik süreçlerine büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Yalçın, “Tüm birimlerimizle birlikte bu sürece titizlikle hazırlanıyoruz. Sürece katkı sunan tetkik heyetine ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tetkik süreci, TSE Kayseri Bölge Müdürlüğü’nde görevli Uzman Baştetkikçi Musa Tamam ve Yüksek Gıda Mühendisi Gözde Yıldırım tarafından yürütülüyor. Denetimlerde bu yıl dokümantasyon değerlendirmeleri yapılacak, elde edilen bulgular gelecek yıl gerçekleştirilecek belge yenileme denetimi için temel oluşturacak.