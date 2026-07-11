İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylere yönelik hizmetlerin daha hızlı, doğru ve kapsayıcı şekilde sunulabilmesi amacıyla hayata geçirdiği Engelli Veri Tabanı uygulamasını kentin 30 ilçesinde yaygınlaştırmayı sürdürüyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından Engelliler Haftası'nda başlatılan uygulama sayesinde, İzmir'de yaşayan engelli bireylerin ihtiyaçları ayrıntılı biçimde kayıt altına alınıyor.

Elde edilen veriler doğrultusunda belediyenin sunduğu destek ve hizmetler ihtiyaçlara göre planlanırken, taleplere daha kısa sürede yanıt verilmesi ve kaynakların daha etkin kullanılması amaçlanıyor. Uygulamanın sağlayacağı en önemli çıktı ise afet ve acil durumlarda ortaya çıkacak. Uygulamada kayıtlı bilgiler aracılığıyla afet ve acil durumlarda ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara daha hızlı ulaşılması ve doğru müdahalenin yapılması mümkün olacak.

İzmir'de ikamet eden tüm engel gruplarından vatandaşlar, bizvariz.izmir.bel.tr adresi üzerinden ya da Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü'ne bağlı engelli hizmet merkezlerinden sisteme kayıt yaptırabiliyor. Şube müdürlüğü ekipleri, kentin 30 ilçesinde güncel veri sağlanması amacıyla ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlıklarla iş birliği içinde uygulamanın tanıtımını yaparken, dil farklılığı nedeniyle sağır ve işitme engelli bireylerin yer aldığı derneklere de bizzat giderek uygulamaya kayıt yapılmasında yardımcı oluyor. Bu ziyaretlerde işaret dili tercümanları sağır ve işitme engellilere destekte bulunuyor.

Uygulama hakkında bilgi veren Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nde görevli Gamze Kocadağ, 'İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu projeyi çok önemsiyoruz. Çünkü engelli bireylerin sayıları ve engel grupları konusunda Türkiye genelinde yakın tarihli güncel bir veri yok. Dolayısıyla bir veri tabanı oluşturulması ihtiyacı doğdu. Projemiz dahilinde 30 ilçemizde engelli bireylerin sayıları ve engel grupları, veri tabanı sayesinde güncellenmiş olacak' dedi. Kocadağ, şube müdürlüğü olarak sağır ve işitme engellilerin veri tabanına giriş yapabilmesi için dernek ziyaretleri gerçekleştirdiklerini, işaret dili tercümanları aracılığıyla doldurulan formları sisteme kayıt ettiklerini sözlerine ekledi.

İzmir Sağırları Koruma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Metin Atak, 'Bu projenin yapılması gerçekten çok sevindirici. Bunu bir değer olarak görüyorum. Formların burada dağıtılması, çeviri yapılması, işitme engelli ve sağırların sıkıntılarının dinlenmesi bizim için çok önemli. Veri tabanına nasıl gireceğimizi düşünüyorduk ama işaret dili tercümanlarının derneğimize gelip anlatması işimizi kolaylaştırdı ve kayıtlarımızı yaptık. Formlarda özellikle afet durumlarında telefonla ulaşıp ulaşamama durumumuz gibi konuları aktardık. Örneğin benim ailemde herkes sağır. Öyle bir durumda kime haber verebileceğimiz konusunda refakatçi kişiyi forma yazabiliyor olmam benim için çok tatmin edici oldu' diye konuştu.