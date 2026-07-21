Kayseri Talas Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı asfalt seferberliğini aralıksız sürdürüyor. 'Asfalt Yılı' kapsamında yürütülen çalışmaların önemli duraklarından biri olan Mevlana Mahallesi'ndeki Sayer Caddesi, altyapısından üstyapısına kadar baştan sona yenilenerek modern ve konforlu görünümüne kavuştu.

KAYSERİ (İGFA) - Toplam 1.520 metre uzunluğundaki Sayer Caddesi'nde öncelikle altyapı çalışmaları tamamlandı. Ardından yol altyapısı güçlendirilirken, son aşamada 7 metre genişliğindeki caddeye iki kat sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Çalışmalarda yaklaşık 2 bin ton asfalt kullanılırken, asfalt seriminin ardından yol çizgileri de çekilerek cadde güvenli ve konforlu haliyle yeniden vatandaşların hizmetine sunuldu.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçenin yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımlara kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.

Sayer Caddesi'nin Talas'ın en önemli ulaşım güzergâhlarından biri olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Burası Talasımızın can damarlarından biri olan Sayer Caddesi. Sayer Caddesi'nin uzunluğu 1.520 metre. Burada çok önemli bir çalışma yapılıyor. Önce altyapı, sonra yolun altyapısı, ardından da iki kat asfalt çalışmasını tamamladık. Yedi metre genişliğindeki bu yolda yaklaşık 2 bin ton asfalt kullandık. Bunun belediyemize maliyeti yüksek olsa da vatandaşlarımıza helal olsun.'

İlkbaharı 'Çiçek Yılı' ilan ettiklerini hatırlatan Başkan Yalçın, yaz mevsimiyle birlikte asfalt çalışmalarına hız verdiklerini ifade ederek şöyle konuştu:

'Bu yılı önce baharın çiçek yılı ilan ettik. Şimdi ise mevsim itibarıyla asfalt için en uygun dönemdeyiz. Bu nedenle bu yılı aynı zamanda 'Asfalt Yılı' olarak ilan ettik. İlçemizin dört bir yanında asfalt çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz.'

Çalışmalar sırasında vatandaşların gösterdiği anlayışa teşekkür eden Başkan Yalçın, zorlu hava şartlarında görev yapan belediye personeline de özel olarak teşekkür etti:

'Komşularımıza çalışmalar sırasında verdiğimiz geçici rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz. Ancak bu sıcak havalarda asfalt üzerinde çalışmanın ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu zorluğun üstesinden gelen değerli mesai arkadaşlarımın gözlerinden öpüyor, her birine gönülden teşekkür ediyorum.'

Talas'ın her geçen gün daha modern, daha yaşanabilir ve daha güçlü bir ilçe haline geldiğini vurgulayan Başkan Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı:

'Huzurlu, her zaman gülümseyen ve gülümseten, sosyal ve kültürel etkinlikleriyle yaşam kalitesinin en üst seviyede olduğu ispatlanmış bir Talas için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.'

Tamamlanan asfalt ve yol çizgi çalışmalarıyla birlikte Sayer Caddesi, hem sürücüler hem de yayalar için daha güvenli, daha konforlu ve estetik bir ulaşım aksı olarak yeniden hizmet vermeye başladı.