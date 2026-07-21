Malatya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı (COP31) hazırlıkları kapsamında önemli bir uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İLBANK ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JİCA) iş birliğiyle kentteki bir otelde düzenlenen toplantıya; Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Genel Sekreteri Dr. Mehmet Duman, Dünya Bankasından Denis Jean-Jacques Jordy, İslam Kalkınma Bankasından Ahmet Turkum, Asya Kalkınma Bankasından Luca Di Mario, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından Cem Ocak, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankasından Sonay Kanber, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı'ndan Dr. Erfan Ali, Telman Maharramov ve Lea Ranalder, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansından Shinichi Fukasawa, DaisukeWatanabe ve Keiko Sawada, Asya Altyapı Yatırım Bankasından Dr. Xing Zhang, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu'ndan Aziz Erden, Yiğit Mahmutoğlu ve CandostAydın, Marmara Belediyeler Birliği Çevre Yönetimi Koordinatörü, Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Merkezi Direktörü Merve Ağca, TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi'nden Arzu İpek Yılmaz Üçüncü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Hasan Önel, İLBANK'tan genel müdür, daire başkanları, danışman, teknik uzman, mühendis, grup başkanları ve şehir plancıları, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'dan temsilciler, kaymakamlar, siyasi partilerin temsilcileri, belediye başkanları, kamu kurumlarının müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının başkanları katıldı.

Başkan Sami Er, 6 Şubat depremlerinde yaşanan kayıpları hatırlatarak, 'Biz şehrimizi daha güçlü, güvenli ve dirençli bir şekilde yeniden inşa ediyoruz. Kuraklığa karşı alternatif su projeleri, tarımsal sulama tesisleri ve iklim uyum eylem planımızla Malatya'yı geleceğe hazırlıyoruz' ifadelerini kullandı.

İLBANK Genel Müdürü Eyyüp Karahan, COP31'in 'uygulama COP'u' olacağını belirterek, şehirlerin dirençliliğini artıracak somut adımların önemine dikkat çekti. Karahan, 'Sürdürülebilir Kentsel Dirençlilik Finansmanı Faaliyeti (SURFF) ile yerel yönetimlerin proje hazırlık kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyoruz' dedi.

Japonya Büyükelçisi Tamura Masami, video mesajında Malatya'nın deprem sonrası yeniden inşa sürecine dikkat çekerek, 'İklime dirençli şehirler konusunda Türkiye ile güçlü bir ortaklık geliştirebileceğimize inanıyorum' dedi.