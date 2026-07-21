Tutuklu yargılanan ve görevinden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in Katı Atık Tesisi'ni Kayapa bölgesine yapılması için imzalı talimat verdiği öğrenildi. 3 Nisan 2026'da Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ünvanıyla Mehmet Aydın Saldız imzasıyla Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havale edilen teklifle plan paftalarında Kayapa-Kuruçeşme Katı Atık İstasyon Alanı olarak işlendiği ortaya çıktı.

BURSA (İGFA) - Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, Rüşvet, Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve İmar kirliliğine neden olma suçlarından tutuklu bulunan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in Kayapa/Kuruçeşme Katı Atık İstasyon Alanı olması için imzalı talimat verdiği ortaya çıktı.

KAYAPA KATI ATIK TESİSİ'Nİ CHP'LİLER İSTEMİŞ, CHP'LİLER KARŞI ÇIKIYOR

Son günlerde tartışma konusu olan ve CHP'liler tarafından karşı çıkılan Kayapa Katı Atık Tesisi'nin Kayapa Bölgesi'ne yapılması ile ilgili Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in imzalı talimat verdiği belirlendi.

2050 Yılı 1/100.000 Ölçekli Bursa İli Çevre Düzeni Planı kapsamında, Teknik Altyapı Sektör Çalışmalarından sorumlu Prof. Dr. Nezih Kamil Salihoğlu tarafından hem Meclis Üyelerine hem de Bursa Büyükşehir Belediyesi üst yönetimine yapılan sunumda, daha önce belirlenmiş Kuruçeşme Katı Atık Tesis Alanı ile birlikte üç potansiyel alan değerlendirilmiş. Sunumun ardından üst yönetimle gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, bu alanlar arasından yalnızca Muratlı Potansiyel Alanı ile Kayapa/Kuruçeşme Alanlarının plan kararına esas alınmasına karar verilmiş ve söz konusu alanlar 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'na işlenmiş.

MUSTAFA BOZBEY'DEN İMZALI TALİMAT

22 Ocak 2026 tarihinde, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey imzalı olarak imar ve şehircilik dairesi başkanlığına gönderilen yazıda söz konusu bölge rezerv atık alanı olarak 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'na işlenmesi için yazılı bir talimat gönderilmiş.

MEHMET SALDIZ İMZASIYLA MECLİS'E SUNULMUŞ

2050 Yılı 1/100.000 Ölçekli Bursa İli İçin Hazırlanan Çevre Düzeni Planı 03.04.2026 tarihinde daire teklifi olarak Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ünvanıyla Mehmet Aydın Saldız imzasıyla Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havale edilmiş. Meclise gönderilen daire teklifinin eklerinde sunulan plan paftalarında Kayapa/Kuruçeşme Katı Atık İstasyon Alanı işlenmiş.

2050 Yılı 1/100.000 Ölçekli Bursa İli İçin Hazırlanan Çevre Düzeni Planı için hazırlanan açıklama raporunda da Bursa İli'nin Yenikent Katı Atık Depolama Alanı'nın kapasite sınırlarına ulaşıldığı, batı aksında yoğun konut alanlarının olması sebebiyle gerekli olduğu ifade edilmiş.

ŞAHİN BİBA MECLİS GÜNDEMİNDEN ÇIKARTMIŞ

2050 Yılı 1/100.000 Ölçekli Bursa İli İçin Hazırlanan Çevre Düzeni Planı 03 Nisan 2026 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havale edilen konu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliği görevine seçilen Şahin Biba'nın talimatıyla 10 Nisan 2026 tarihinde genel sekreterlik üzerinden gönderilen yazıyla kurum görüşlerinin ve plan raporunun tamamlanmamış olması nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminden çıkarılması resmi olarak talep edilmiş.