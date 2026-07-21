Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle yer altı kömür madenlerinde havalandırma ve enerji güvenliğine yönelik yeni yükümlülükler getirildi. Yedek havalandırma ve yedek güç sistemlerini bulundurmayan işletmeler için işin durdurulması uygulanabilecek.

ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan 'İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik', bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik değişikliğiyle, yer altı madenlerinde kullanılan ana havalandırma fanı, tali havalandırma fanı, yedek güç sistemi ve yedek havalandırma fanı kavramları mevzuata eklendi.

Yeni düzenlemeye göre, yer altı kömür madenlerinde ana havalandırma fanının devre dışı kalması halinde havalandırmayı kesintisiz sürdürecek yedek havalandırma fanının bulunmaması, işin durdurulmasını gerektiren durumlar arasında yer alacak.

Ayrıca, su tahliye sistemleri, çalışanların taşınmasında kullanılan sistemler ile tali havalandırma fanlarının enerji kesintilerinde çalışmaya devam edebilmesi için yedek güç sistemine veya enerji arz güvenliği sağlanan birbirinden bağımsız iki ayrı elektrik iletim ya da dağıtım hattına bağlı olması zorunlu olacak. Düzenlemeyle birlikte, ana havalandırma fanı ile yedek havalandırma fanının enerji kesintisi halinde otomatik olarak devreye girecek şekilde yedek güç sistemine bağlı olmasını öngören hükmün ise 30 Haziran 2027 tarihinde yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı. Yönetmeliğin diğer hükümleri ise yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemenin, özellikle yer altı kömür madenlerinde enerji kesintilerinden kaynaklanabilecek riskleri en aza indirerek çalışanların can güvenliğini artırmayı amaçladığı belirtildi. Yönetmelik hükümleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yürütülecek.