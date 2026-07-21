Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle, özellikle grizulu yer altı madenlerinde havalandırma sistemleri ve yedek enerji altyapısına ilişkin yeni zorunluluklar getirildi.

ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle yönetmeliğe ana havalandırma fanı, tali havalandırma fanı, yedek güç sistemi ve yedek havalandırma fanı tanımları eklendi. Böylece yer altı madenlerinde havalandırma sistemlerinin güvenliğine ilişkin teknik esaslar daha ayrıntılı şekilde düzenlendi.

Yönetmelik kapsamında ana havalandırma fanlarının, ana enerji sisteminin yanı sıra yedek güç sistemine de bağlı olması zorunlu hale getirildi. Böylece elektrik kesintilerinde havalandırmanın kesintisiz sürdürülmesi amaçlanıyor.

Düzenlemeye göre, tali havalandırma yalnızca ana havalandırma akışıyla bağlantılı hazırlık ve kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü alanlarda kullanılabilecek. Tali havalandırma fanının arızalanması halinde ise çalışanlar derhal tahliye edilecek ve güvenli hava koşulları sağlanmadan bölgeye girişe izin verilmeyecek.

Ayrıca tali havalandırma yapılan alanlarda, yedek fan ile birlikte vantüp bağlantı ekipmanları ve kurulum için gerekli tüm malzemelerin hazır bulundurulması zorunlu olacak. Yedek fanın devreye alınmasına ilişkin güvenlik tedbirleri de iş yerinin sağlık ve güvenlik dokümanında yer alacak.

Yönetmelikle grizulu maden ocaklarında da yeni yükümlülükler getirildi. Buna göre, tüm grizulu ocaklarda ana havalandırma fanına eşdeğer kapasitede yedek havalandırma fanı bulundurulacak. Ana fanın herhangi bir nedenle devre dışı kalması durumunda yedek sistemin havalandırmayı kesintisiz sürdürecek şekilde derhal devreye girmesi sağlanacak. Yedek havalandırma fanlarının çalışırlığını doğrulamak amacıyla en geç ayda bir test yapılması ve test sonuçlarının kayıt altına alınması da zorunlu hale getirildi.