Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvansal gıda üretiminde hijyen ve hayvan refahını artırmaya yönelik önemli bir düzenlemeye imza attı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle 1 Ocak 2027 tarihi itibariyle kesimhanelerde kamera sistemi, dijital takip altyapısı ve yeni hayvan refahı kuralları zorunlu hale getirildi.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', bugünkü Resmî Gazete'de yayımlandı. Düzenleme, 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girecek.

Yönetmelik değişikliğiyle birlikte kesimhanelerde, kesimi yapılan hayvanların dijital olarak takip edilebilmesi için gerekli altyapının kurulması zorunlu hale getirildi. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenecek. Yeni düzenleme kapsamında kesimhanelere, canlı hayvanların, karkasların, yan ürünlerin ve personel hareketlerinin izlenebilmesi amacıyla yüksek çözünürlüklü kamera sistemleri kurulacak. En az bir ay süreyle kayıt yapabilecek sistemler, hayvan bekleme alanlarından kesim, iç organ çıkarma, soğutma, parçalama ve paketleme bölümlerine kadar tüm işlem alanlarını kapsayacak.

Kurulacak görüntüleme sistemleri, il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinin erişimine açık olacak. Böylece resmi denetimlerin daha etkin yürütülmesi hedefleniyor.

Yönetmelikle hayvan refahına yönelik yeni kurallar da getirildi. Buna göre, kesimhanelerde hayvanların yalnızca ayaklarından mekanik kelepçeyle sabitlenmesi yöntemi kullanılamayacak. Ayrıca hayvanlar bilinçleri açıkken ayaklarından asılamayacak veya kaldırılamayacak.

Kesimhanelerin, hayvanlara aşırı basınç uygulamayan, kaymaz zemine sahip, sessiz çalışan, ani hareket etmeyen ve hayvanlara zarar verebilecek keskin kenarlar içermeyen modern sabitleme ekipmanlarıyla donatılması zorunlu olacak.

Kanatlı hayvan kesimi yapılan tesislerde ise kesilen hayvan sayısının elektronik olarak takip edileceği bir sistem kurulması şartı getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, düzenlemeyle gıda güvenilirliği, izlenebilirlik, resmi denetimlerin etkinliği ve hayvan refahı standartlarının yükseltilmesini amaçlıyor.

Yönetmelik hükümleri 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girecek.