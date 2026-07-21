İstanbul ve çevre illerde çekirge istilası yaşandığı yönündeki iddialar üzerine açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanlığı, yapılan incelemelerde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge yoğunluğu tespit edilmediğini bildirdi.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, son günlerde sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında yer alan 'İstanbul ve çevre illerde çekirge istilası yaşanıyor' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık ekiplerinin İstanbul, Tekirdağ başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde yaptığı inceleme ve takiplerde, tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası ya da ekonomik zarar oluşturacak bir çekirge popülasyonuna rastlanmadığı belirtildi. Açıklamada, kamuoyuna yansıyan görüntülerdeki çekirgelerin tür teşhislerinin yapıldığı ve tamamının Türkiye'de doğal olarak bulunan yerli popülasyonlara ait olduğunun belirlendiği ifade edildi.

Balkanlar, Afrika veya başka bölgelerden Türkiye'ye ulaşan sürü halinde bir çekirge istilasının söz konusu olmadığı vurgulandı.

İstanbul'da görülen çekirge türünün ise tarımsal ürünlere zarar veren bir tür olmadığı, aksine tarımsal zararlılarla beslenerek doğal dengeye katkı sağlayan Beyaz yüzlü çalı çekirgesi (Decticus albifrons) olduğu açıklandı.

Bakanlık, Türkiye'de çok sayıda çekirge türünün doğal olarak yaşadığını, iklim koşulları ve yumurtlama dönemlerine bağlı olarak bazı türlerin popülasyonlarında dönemsel artışlar görülebileceğini bildirdi.

Açıklamada, bazı çekirge türlerinin rüzgâr etkisiyle yerleşim alanlarına taşınabildiği ve sıcak havalarda ışığa yönelmeleri nedeniyle vatandaşlar tarafından daha sık fark edilebildiği belirtilerek, bunun doğal bir süreç olduğu ve istila anlamına gelmediği kaydedildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, çekirge popülasyonlarının Yıllık Bitki Sağlığı Mücadele Programı kapsamında 81 ildeki teknik ekipler tarafından düzenli olarak takip edildiğini açıkladı. Son ihbarların ardından İstanbul ve Tekirdağ'daki çalışmaların yoğunlaştırıldığı belirtilirken, tarımsal zararlı türlerin ekonomik zarar eşiğine ulaşması halinde gerekli mücadele çalışmalarının gecikmeden uygulanacağı ifade edildi. Bakanlık, mevcut durumda mücadele gerektiren herhangi bir durum bulunmadığını belirterek, bitkisel üretimin korunmasına yönelik izleme ve denetim çalışmalarının bilimsel esaslar doğrultusunda sürdürüleceğini bildirdi.