İçişleri Bakanlığı, 12 ilde 12 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 127 şüphelinin yakalandığını açıkladı. MASAK incelemesinde şüphelilerin hesaplarında 9 milyar 72 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Kocaeli, Ankara, Balıkesir, Tekirdağ, Aydın, Mersin, Bolu, Diyarbakır, Sinop, Van, Manisa ve Kırşehir'de faaliyet gösteren 12 ayrı organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlarda 127 şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 74'ü tutuklanırken, 37 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili adli işlemlerin ise sürdüğü bildirildi.

Bakanlığın açıklamasına göre şüphelilerin, Kocaeli'nde sosyal medya üzerinden 'yatırım danışmanlığı' vaadiyle vatandaşları dolandırdığı, Ankara ve Balıkesir'de organize şekilde uyuşturucu ticareti yaptığı, Tekirdağ'da yasa dışı bahis siteleri işleterek para transferlerine aracılık ettiği belirlendi.

12 ilde 12 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 127 şüpheli yakalandı.



Şüphelilerden;

-74'ü tutuklandı. 37'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.



Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber: pic.twitter.com/tWYerylBKL — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 21, 2026

Aydın ve Mersin'deki şüphelilerin baskı, darp ve tehdit yoluyla işletmelerden haksız kazanç sağlamaya çalıştığı, Bolu, Diyarbakır, Sinop, Van, Manisa ve Kırşehir'de faaliyet gösteren diğer suç örgütlerinin ise tefecilik yaptığı tespit edildi. Şüpheliler hakkında Cumhuriyet başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde ise şüphelilerin banka hesaplarında toplam 9 milyar 72 milyon liralık para hareketliliği belirlendi.

İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, operasyonları gerçekleştiren jandarma personeli, MASAK, Cumhuriyet başsavcılıkları ve görev alan tüm birimleri tebrik etti.