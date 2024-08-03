Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın hayata geçirdiği yepyeni bir etkinlik olan ilçenin parklarındaki çocuklara yönelik kitap ve masal okuma etkinliği bütün hızıyla sürüyor. Etkinlik kapsamında çocuklar hem eğlenirken hem de yeni bilgiler öğreniyor.KAYSERİ (İGFA) - İlki geçten hafta Dedeoğlu Parkı’nda başlayan etkinlikte Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın çocuklarla bir araya gelerek onlarla sohbet edip sorularını yanıtlamıştı.

Etkinliğin bir sonraki durağı ise Bahçelievler Mahallesindeki Muhsin Yazıcıoğlu Parkı oldu. Burada bir araya gelen çocuklar, kitap okumanın yanı sıra birbirinden eğlenceli farklı etkinliklerle geleneksel sokak oyunlarından müzikli drama yarışmalara, kukla gösterilerinden boyama etkinliğine kadar pek çok eğlenceli aktivitelerle buluştu.

Yaklaşık 2 saat süren program boyunca çocuklar gönüllerince eğlenirken, aynı zamanda da hikâye kitaplarıyla da hayal dünyalarını süsleyerek ufuklarını geliştirdi.

Etkinliklerde doyasıya eğlenen çocuklar da program için Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.