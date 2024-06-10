Kayseri Talas Belediyesi’nin mahallelerin ihtiyacı olan sosyal donatı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Reşadiye Mahallesinde mülkiyeti belediyeye ait arsa üzerine yapılacak 70 yataklı yatılı Kur’an kursu ve lojmanı protokolü imzalandı.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Başkanlık makamında gerçekleşen törene Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra,Talas İlçe Müftü Vekili Ebubekir Onat ile hayırsever Mustafa Öztürk katıldı.

Burada kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, yapılacak olan Kur’an kursu ve lojmanının Reşadiyeli vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Başkan Yalçın’ın konuşmasının ardından Reşadiye 70 Yataklı Yatılı Kur’an Kursu ve Lojmanı yapımı için hazırlanan protokol imzalandı.

Törende Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas İlçe Müftü Vekili Ebubekir Onat ve hayırsever Mustafa Öztürk protokole imza attı.