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Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilgi duyan genç mucitlere temmuz-ağustos döneminde yaklaşık iki aylık bir eğitim verileceğini söyledi.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA) İlkokul ve ortaokul düzeyinde ‘robotik kodlama’, ‘arduino’ ile ‘3B modelleme ve baskı’ alanlarında verilecek kurslara başvurular, Atatürk Bulvarı Dedeoğlu Cami karşısındaki Espor ve İnovasyon Merkezi’ne şahsen yapılıyor.

Kayseri Talas Belediyesi’ne ait Türkiye’nin sabit arenalı tek Espor ve İnovasyon Merkezinde yaz dönemi kayıtları başladı.