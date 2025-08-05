Alt yaş kategorilerinde elde ettiği Türkiye iampiyonluklarıyla adını duyuran Kayseri Talas Belediyespor’dan yetişen 3 futbolcu, önümüzdeki sezon Galatasaray ve Trabzonspor forması giyecek.

KAYSERİ (İGFA) - Türk futbolunun büyük takımlarından Galatasaray ve Trabzonspor’un bu transferleri, Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın 6 yıl önce başlattığı Sporcu Fabrikası projesinin önemini ve başarısını bir kez daha ortaya koymuş oldu.

Son iki yılda alt yaş kategorilerinde tüm branşlarda Kayseri şampiyonu olarak kırılması zor bir rekora ulaşan Talas Belediyespor, bu süreçte U14 ve U15 yaş kategorilerinde Türkiye Şampiyonu olarak başarısını tüm Türkiye’ye gösterdi. Bu yaş kategorisinde forma giyen futbolculardan Muhammed Mustafa Cingöz ve Mehmet Emin Dabaz Galatasaray’a, Mustafa Çiğdem de Trabzonspor’a transfer olarak altyapıya önem verildiğinde başarının nasıl gerçekleştiğini bir kez daha ortaya koymuş oldu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın 6 yıl önce başlattığı ve binlerce çocuğu sporla buluşturduğu Sporcu Fabrikasında yetişen futbolcular son 3 yılda 23 kupa kazandı. 144 takım arasından 2 kez Türkiye Şampiyonu olan Talas Belediyespor’un, bir fabrika gibi futbolcu yetiştirerek ‘büyük’ takımlara transfer etmesi, Kayseri spor kamuoyu tarafından da takdirle karşılandı.

“BAŞARILARLA GURUR DUYDUK”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da elde edilen başarıdan gurur duyduklarını dile getirerek, “Sporcu Fabrikamız meyvelerini vermeye devam ediyor. Hem Kayseri’de hem de ülke çapında şampiyonluklar elde ediyoruz. Bu şampiyon takımlarımızda oynayan futbolcular da büyük takımların dikkatini çekiyor. 2 sporcumuz Galatarasay’a, 1 sporcumuz da Trabzonspor’a transfer oldu. Bunun yanında diğer profesyonel takımlara giden çok sayıda sporcumuz da var. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Onları yetiştiren teknik heyet ve idarecilerimiz ile ilgi ve desteklerini esirgemeyen ailelerine de teşekkür ediyoruz" dedi.