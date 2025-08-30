Kayseri Şeker, TS 12478 belgesiyle Türkiye’nin ilk ve tek standartlara uygun kahverengi şeker üretimini sürdürüyor. Yeni yatırımlarla kapasitesini artıran tesis, gıda güvenliği ve kalite yönetim sistemleriyle sektörde öncü konumunu güçlendiriyor.KAYSERİ (İGFA) - FSSC 22000 Gıda Güvenliği, Kalite Yönetim Sistemi ve Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ile entegre hale getirilen 600 metrekarelik modern tesiste üretilen kahverengi şeker; kristal şekerin ithal kamış melası ile kaplanması yöntemiyle elde ediliyor. 500 gr, 1 kg, 3 kg, 5 kg ve 25 kg ambalajların yanı sıra küp ve stick formatlarında piyasaya sunulan ürünler, her aşamada TS 12478 standardına göre laboratuvarda analiz edilip onaylandıktan sonra tüketiciye ulaştırılıyor.

Son yıllarda mutfaklarda yerini almaya başlayan kahverengi şeker özellikle kahve, tatlı ve hamur işlerinde tercih ediliyor.

Kayseri Şeker’in kahverengi şekeri,Nestle, Migros, Dr. Oetker, Puratos, Divan, Orion, İşmen, Elvan ve Polen gibi sektörün önde gelen markaları tarafından tercih ediliyor.

Kayseri Şeker, “en iyisi olmak” vizyonuyla TS 12478 standardında ürettiği kahverengi şeker ile de sektörde ilk ve öncü olmayı sürdürüyor.