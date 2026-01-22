Mardin Nusaybin'de Türk bayrağının indirilmesine yönelik olaya tepkiler ülke genelinde sürerken, Kayseri Şeker'den dikkat çeken bir açıklama ve uygulama geldi. Kayseri Şeker, Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal'daki fabrikalarını dev Türk bayraklarıyla donatarak, yaşanan olaya karşı milli duruşunu net bir şekilde ortaya koydu.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Türk bayrağının Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının ve milletin birlik ruhunun simgesi olduğunu vurguladı. Akay, şu ifadeleri kullandı: 'Büyük Türk Milleti'nin istiklalinin ve bağımsızlığının sembolü olan ay yıldızlı bayrağımıza yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bayrağımıza uzanan her el, milletimizin ortak değerlerini hedef almıştır. Bu tür provokasyonlar, aziz milletimizin birlik ve beraberliğini asla zedeleyemez.'

Akay, Kayseri Şeker olarak üretimden istihdama, tarımdan sanayiye uzanan faaliyetlerini milli sorumluluk bilinciyle sürdürdüklerini belirterek, devletin ve milletin temel değerlerine her koşulda sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kayseri Şeker'in fabrikalarına asılan dev Türk bayrakları, çalışanlar ve vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.