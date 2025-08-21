Türkiye’de toplam elektrikli otomobil sayısı, 2025 Haziran sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 129,8 artarken, Shell & Turcas’ın toplam elektrikli araç şarj hacmi yüzde 337’lik rekor düzeye ulaştı.İSTANBUL (İGFA) - Shell & Turcas’ın elektrikli araç şarj hacmi, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 337 arttı. Bu yükselişte, elektrikli otomobil sayısında yaşanan yüzde 129,8’lik artış etkili oldu.

Söz konusu dönemde elektrikli otomobil sayılarında 2 katın üzerinde artış yaşanırken, şirketin aldığı şarj talebi 4 kattan fazla artarak rekor kırdı.

Sürücülerin Shell’e duydukları güveni, elektrikli araçlara geçişleri sonrasında da sürdürdüğü verilerle kanıtlandı.

ELEKTRİKLİ SAYISI 1,5 YILDA 3’E KATLANDI

Türkiye’de 2023 sonunda 80 bin 43 olan trafiğe kayıtlı ve hibrit araçlar hariç tam elektrikli otomobil sayısı, 2024 sonunda 100 binin üzerinde artarak 183 bin 776’ya çıkmıştı. 2025’in ilk 6 ayında ise 82 bin 71 artan elektrikli otomobil sayısı 265 bin 847’ye yükseldi. Böylece toplam elektrikli otomobil sayısı son 6 ayda yüzde 46’lık artış gösterirken, son 1,5 yılda 3 kattan fazla artmış oldu.

2024’ün Ocak - Haziran döneminde elektrikli otomobiller toplam otomobil satışlarının yüzde 7,7’sini oluşturmuştu. Bu yılın aynı döneminde bu oran yüzde 17,4’e yükseldi. 2025 yılının yalnızca Haziran ayında 20 bin 658 elektrikli otomobil satılırken, bu miktar söz konusu aydaki toplam otomobil satışlarının yüzde 28,5’ini oluşturdu.

Shell & Turcas CEO’su Emre Turanlı ulaşılan şarj hacmine ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, yeni hizmetlerle Türkiye’deki istasyonların dönüşümüne öncülük ettiklerini söyledi. EPDK 2024 verilerine göre, TTS dahil istasyondan akaryakıt satışlarında yüzde 21,5 ile pazar lideri olduklarını kaydeden Turanlı, "Bu sayede istasyon başına 2,26’lık verimlilik oranımızla bu alanda en yakın rakibimizin neredeyse 2 katı daha verimliyiz. Elektrikli araç şarj operasyonlarımızda da benzer bir yapıyı sürdürüyor ve ağımızı özenli bir şekilde büyütüyoruz. Mevcut şarj noktalarımızda, kullanıcı dostu mobil uygulamamızla misafirlerimiz ilk kullanımda dahi şarj işlemini kolayca başlatıp tamamlayabiliyor. Yüksek hızlı şarj ünitelerimiz aynı zamanda bakımlı ve güvenli" diye konuştu.