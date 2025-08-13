Kayseri Şeker, 2025 üretim yılı boyunca pancar çiftçilerine yönelik faizsiz ayni avans ve nakdi desteğini sürdürüyor.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Şeker'in Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal fabrikalarına bağlı bölgelerdeki çiftçilere sağladığı toplam avans tutarı 12 Ağustos tarihi itibariyle verilen 383 milyon 628 bin TL tutarındaki ikinci sulama avansı ile birlikte bugüne kadar 3 milyar 646 milyon 680 bin TL’ye ( 3.646.680.942,79 TL)ulaştı. Bu destek kapsamında tohum, gübre, ilaç, motorin gibi ayni avanslar ile ekim, çapa, bayram, sulama gibi nakdi avanslar, üretim sezonunun başından beri çiftçilere hiçbir faiz uygulanmadan sunuldu. İSO’nun 2024 listesinde Türkiye genelinde 70. sırada yer alan ve Kayseri’de 1. olan Kayseri Şeker, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği avans ödemelerini 2025 yılında da planlı bir takvimle Mayıs ayından Eylül ayına kadar üreticilerin hesabına aktararak çiftçisini tarlada yalnız bırakmadı.

2025 yılı içinde sağlanan 3 milyar 646 milyon 680 bin TL tutarındaki faizsiz olarak verilen bu girdi destekleri, çiftçilerin üretim sürecindeki finansman yükünü önemli ölçüde hafifleterek rahat bir nefes aldırdı. Kayseri Şeker’den yapılan açıklamada “Ayni ve nakdi avans desteğimiz, çiftçimizin mali yükünü hafifletirken, üretimin sürdürülebilirliğine doğrudan katkı sağlamaktadır” denildi.

Avans Ödemelerinin Üretime Etkisi

Şeker pancarı sektöründe avans uygulaması, çiftçiler açısından önemli bir destek mekanizması olarak öne çıkıyor. Kayseri Şeker’in sözleşmeli tarım modeli çerçevesinde yıllardır uyguladığı bu sistem sayesinde çiftçiler, ekimden hasada kadar ihtiyaç duydukları finansmana ekstra bir maliyet üstlenmeden erişebiliyor. Girdi maliyetlerinin yükseldiği, iklim koşullarının kimi zaman zorlaştığı dönemlerde borç yüküne girmeyen üreticiler, pancar ekimine devam etme motivasyonunu bu sayede koruyor. Finansman maliyetini çiftçi yerine Kayseri Şeker gibi güçlü fabrikaların üstlenmesi, pancar tarımının devamlılığını sağlayarak üretimdeki istikrarı güçlendiriyor.Çiftçiler, finansman derdi olmaksızın zamanında ve yeterli gübre, tohum, yakıt alabildiği için tarla ve bitki bakımını uygun şekilde yapabiliyor. Nitekim Kayseri Şeker, avans ve girdilerin faiz yükünü üstlenmenin yanı sıra süreci yönetmek için daha pek çok ek maliyetlere de katlanarak bu modeli yıllardır başarıyla sürdürüyor.

Başkan Akay: “Çiftçimizin emeğini görüyor, tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz”

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, faizsiz avans desteğinin arkasındaki temel yaklaşımı vurgulayarak üreticilere verdikleri önemi şu sözlerle dile getirdi: “Biz Kayseri Şeker olarak çiftçilerimizi, ekimden hasada kadar üretimin her aşamasında yalnız bırakmıyoruz. Çiftçimizin emeğini, zahmetini görüyoruz ve tarlasında üretimin aksamadan devam etmesi için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. 2025 üretim yılında da çiftçimizin ihtiyacı olan ayni ve nakdi avansları, hiçbir faiz yükü getirmeden, zamanında ve planlı bir şekilde ulaştırdık. 12-13 Ağustosta ödenen ikinci sulama avansı ile birlikte bugüne kadar 3 milyar 646 milyon 680 bin TL gibi bir avans ödemesi yapılmış oldu.

Eylül ayında ise üçüncü sulama avansının verilmesi planlanıyor. Tüm üretim maliyetlerinin yükseldiği bu dönemde çiftçimizin yükünü hafifletmek, onların işine ve üretmeye odaklanmasını sağlamak en büyük görevimizdir. Biz her çiftçimizin emeğinin, fedakârlığının, üretme azminin farkındayız ve bunun da kıymetini biliyoruz. Tarımda başarı ve sürdürülebilir üretim ancak çiftçinin güçlü kalması ile mümkündür. Kayseri Şeker olarak biz bu sorumluluğun da bilinciyle hareket ediyoruz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çiftçimizin yanında olmayı sürdürüyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.