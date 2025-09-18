Kayseri Şeker’in 71. kampanya dönemi coşkulu bir törenle başladı. Genel Müdür İsmail Gedik, bu yıl üç fabrikada toplam 3 milyon 430 bin ton pancar rekoltesi beklediklerini açıkladı.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Şeker Genel Müdürü İsmail Gedik, Kayseri Fabrikası’nda 1 milyon 430 bin ton, Boğazlıyan Fabrikası’nda 1 milyon 300 bin ton, Turhal Fabrikası’nda ise 730 bin ton pancarın işleneceğini söyledi. Ayrıca A kotası kapsamında üç fabrikada toplam 473 bin 240 ton şeker üretimi planlandığını vurguladı.

“2025-2026 kampanyamızın çiftçilerimize, çalışanlarımıza, şirketimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Kazasız, belasız, bereketli bir dönem geçirmeyi temenni ediyorum” diyen Gedik, yeni kampanya için iyi dileklerini paylaştı.

Törene Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Üyesi Anfer Yılmaz, Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Eryolu, şirket yöneticileri ve çiftçiler katıldı. Fabrikaya ilk pancarları getiren üç çiftçiye ise tablet bilgisayar hediye edildi.