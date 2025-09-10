Kayseri Şeker, bölge çiftçilerine sağladığı mali destekleri sulama avansıyla zirveye taşıdı.404 milyon lira tutarındaki eylül sulama avansının yarın çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu. Bu ödeme, üreticilerin sulama maliyetlerini hafifletirken, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlıyor.KAYSERİ (İGFA) - Mart ayından bu yana Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal’daki çiftçilere yapılan toplam destek ise 4 milyar 85 milyon lirayı buldu. Bunun 2,26 milyar lirasını ayni, 1,82 milyar lirasını da nakdi olarak üreticilere ulaştırıldı.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, sulama avansı ve diğer ödemelerin çiftçiye olduğu kadar Türkiye ekonomisine de katkı sağladığını belirtti: “Çiftçimizin yanında olmak, bizim en büyük önceliğimiz. Bugünün zor ekonomik şartlarında, Kayseri Şeker olarak verdiğimiz bu destekler, üreticimizin emeğini karşılıksız bırakmamak ve ülke ekonomisine güç katmak amacıyla yapılmaktadır”. dedi.

Kayseri Şeker’in sağladığı ayni ve nakdi destekler, bölge çiftçisinin üretim kapasitesini artırırken, tarım sektörünün sürdürülebilirliği ve Türkiye ekonomisine doğrudan katkı sağlıyor.