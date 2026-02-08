Kayseri Büyükşehir Belediye, Kayseri Valiliği ve Erciyes Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi iş birliğinde 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Kayseri İli Depremselliği programı düzenlendi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'de gerek saha çalışmaları ile gerekse akademik alanlarda kenti dirençli kent yapmak ve depreme hazırlamak için gayret gösteren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde de önemli bir programa iş birliği ile imza attı.

Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan ve Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Gonca Arın'ın moderatörlüğünde gerçekleşen programa, Erciyes Üniversitesi Rektörü ve Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Altun ile İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Osman Öncel konuk olarak katıldı.

Kayseri'nin depremselliğinin enine boyuna irdelendiği, vatandaşlardan whatsapp aracılığı ile soru, görüş ve önerilerin alınarak yanıtlandığı programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Gonca Arın, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri olarak 6 Şubat depremlerinde ilk andan itibaren sahada yer aldıklarını dile getirerek, Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyetlerinden bahsetti.

Arın, depremde hayatını kaybedenleri unutmayacaklarını ve onların anısını dirençli kentler yapmaya çalışarak yaşatmaya çalışacaklarını vurguladığı konuşmasında, afete hazırlığın; sadece teknik bir mesele olmadığını, aynı zamanda güçlü bir yerel yönetim ve toplumsal iş birliği meselesi olduğunu da gösterdiğini sözlerine ekledi ve bu yönde çalışmalar yapıldığından bahsetti.

Programda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 6 Şubat depremlerinde ve sonrasında kentte gerçekleştirdiği faaliyetleri anlatan video sunumu da yapıldı. Gerçekleşen programa katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ise konuk olan akademisyenlere Büyükşehir Kültür Yayınlarından olan Erciyes Dağı kitabını hediye etti.

Anlamlı program, günün anısına hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.