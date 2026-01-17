Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk dönemini tamamlayan öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Öğrencilere karnelerini veren Çiçek ve Büyükkılıç, başarılarından dolayı onları tebrik ederek iyi tatiller diledi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı'nın birinci yarıyılının sona ermesi dolayısıyla düzenlenen karne dağıtım programına katıldı. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kocasinan ilçesindeki Nurettin Öztürk İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen programa yoğun katılım oldu.

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem Karne Dağıtım Programı'na, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen'in yanı sıra öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Öğrenciler, protokol üyelerini ellerinde Türk bayraklarıyla coşkulu bir şekilde karşıladı.

Karne töreninde sınıfları tek tek gezen Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, öğrencilerle sohbet ederek karnelerini takdim etti. Öğrencilere çeşitli hediyeler de veren protokol üyeleri, çocukların karne heyecanına ortak olurken, günün anısına öğretmenler ve öğrencilerle hatıra fotoğrafları çektirdiler.

Programda değerlendirmelerde bulunan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, 'Bir eğitim öğretim yılının yarısını sona erdirmiş buluyoruz, yavrularımıza başarılar diliyoruz. 15 gün eğlenecekler, dinlenecekler, daha sonra keyifli bir şekilde daha dinamik olarak başlayacaklar' dedi.

Başkan Büyükkılıç, tatil döneminde öğrencileri Erciyes Kayak Merkezi'ne beklediklerini söyleyerek, öğrencilerin ailelerine selamlarını iletti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de 322 bin öğrenci ve 23 bin öğretmenin sömestir tatiline girdiğini belirterek, 'Çok şükür ilk dönemi bir acı, keder yaşamadan tamamlıyoruz. Öğrencilerimiz mutlu bir şekilde karnelerini aldılar, 15 günlük bir tatile çıkıyorlar' dedi.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nda Kayseri'nin milli eğitimde önemli başarılara imza attığını hatırlatan Çiçek, LGS, YKS ve TÜBİTAK projelerinde elde edilen başarılara değindi. Vali Çiçek, öğrencilerin bu eğitim öğretim yılında da girecekleri sınavlarda kendilerini gururlandıracaklarını dile getirerek, 'Her şeyden önemlisi onlar bizim değerlerimizi, kültürümüzü, milletimizin ahlakıyla ahlaklanarak bu milleti her yerde temsil edecekler. Öğretmenlerimiz insanüstü bir gayretle çalışıyor. Milli eğitimimiz dur durak bilmeden okul okul, ilçe ilçe, köy köy geziyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız özellikle Kariyer Günleri planlamasıyla okul okul hiçbir öğrencimizin davetini karşılıksız bırakmıyor. Öğrencilerimizi Erciyes Kayak Merkezi'ne ücretsiz, guruplar halinde defalarca çıkardığına ben şahidim' şeklinde konuştu.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ise 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı birinci kanaat dönemini tamamlamış olduklarını dile getirdi ve sayısal verileri paylaşarak Kayseri'de süreci başarılı ve verimli bir şekilde tamamladıklarını belirtti. Yaklaşık 23 bin öğretmen 322 bin öğrenci ve bin 147 okulda eğitim öğretim faaliyetleri gerçekleştirildiğine işaret eden Esen, birçok açıdan yeniliklerin, ilklerin olduğu bir eğitim öğretim yarıyılının tamamlandığını kaydetti ve bu süreçte katkısı ile desteği olan tüm öğretmen, öğrencilerle velilerine, Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkürlerini iletti.

Programın ardından Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, öğretmenlerle bir araya gelerek eğitim üzerine sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

İlmiye-Ahmet Nuri Büyükkılıç İlkokulu'na Ziyaret

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, karne programı kapsamında İlmiye-Ahmet Nuri Büyükkılıç İlkokulu'nu da ziyaret etti. Öğrencilerin karne sevincini paylaşan Büyükkılıç, öğretmenlere teşekkür ederek, 'Bir dönemi daha özveriyle tamamlayan öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, tüm öğrencilerimize neşeli ve huzurlu bir yarıyıl tatili diliyorum' dedi.