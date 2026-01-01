Bunlar da ilginizi çekebilir

Yetkililer, sürücülerin kış şartlarına uygun lastik kullanmaları, zincir bulundurmaları ve dikkatli seyretmeleri gerektiğini hatırlattı.

Karayolları ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların ardından yolun temizlenmesiyle birlikte tüm araçlar için yeniden trafiğe açıldığı bildirildi.

BURSA (İGFA) - Kayseri-Niğde yolunda etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiledi. Karayolları Genel Müdürlüğü, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada ağır tonajlı araçların geçişine geçici olarak izin verilmediğini duyurdu. Karın şiddetini artırmasıyla birlikte sürücüler güvenlik gerekçesiyle beklemeye alındı.

Karayolları Genel Müdürlüğü, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ağır taşıt trafiğine kapanan Kayseri-Niğde yolunun yeniden trafiğe açıldığı bildirdi.

