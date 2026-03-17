Hazine ve Maliye Bakanlığı ev sahipliğinde toplanan Gıda Komitesi'nde, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğini tehdit eden bir durum olmadığı vurgulandı.

ANKARA (İGFA) - Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ev sahipliğinde toplandı.

Toplantıya Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile ilgili kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda, bölgede devam eden jeopolitik gelişmelerin gıda ve tarımsal ürün piyasalarına etkileri kapsamlı şekilde ele alındı. Yurt içi ve yurt dışı arz durumu ile fiyat hareketlerinin değerlendirildiği toplantıda, alınan tedbirlerle üretici maliyetlerine yansıması muhtemel etkilerin sınırlandırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, mevcut durumda Türkiye'de temel gıda ve tarımsal ürünlerde arz güvenliğini tehdit eden bir risk bulunmadığı vurgulandı.

Öte yandan, gıda arzını artırması beklenen organize tarım bölgeleri yatırımlarının hızlandırılması için finansman imkânları değerlendirildi ve bu alanda bir yol haritası oluşturuldu.

Toplantıda ayrıca gıda tedarik zincirindeki fiyat gelişmeleri detaylı şekilde ele alınırken, hem üretici hem de tüketiciyi koruyan daha dengeli bir fiyat oluşumu için çalışmaların artırılması kararlaştırıldı.

Tedarik zincirinde haksız fiyat artışları ve kayıt dışı faaliyetlere karşı denetimlerin mevcut mevzuat çerçevesinde tavizsiz sürdürüleceği kaydediliren, önümüzdeki süreçte maliyetlerle uyumsuz fiyat artışlarının görüldüğü ürünlerde başta olmak üzere gerekli durumlarda dış ticaret tedbirleri dâhil tüm araçların kullanılacağı, fiyat hareketlerinin daha etkin takibi için yeni uygulamaların devreye alınacağı bildirildi.