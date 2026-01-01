Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ana arterlerin yanı sıra kırsal mahalle yollarında da karla mücadele çalışmalarını etkin ve planlı bir şekilde sürdürüyor, ulaşımın kesintisiz ve güvenli şekilde sağlanmasını hedefliyor.

GAZİANTEP (İGFA) - Kent genelinde etkili olan kar yağışının ardından gerekli tüm tedbirleri alarak süreci sorunsuz yöneten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ekiplerini tam kadro sahaya sevk etti.

Kar yağışının etkisini devam ettirdiği bölgeler başta olmak üzere ulaşımda olumsuzluk yaşanmaması amacıyla şehir merkeziyle birlikte köy yollarında da eş zamanlı çalışmalar yürütülüyor. Toplam 3 bin 500 kilometrelik kırsal yol ağında ulaşımın sürekliliğini sağlamak için, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde ekipler önceden oluşturulan müdahale planları doğrultusunda görev yapıyor.

Çalışmalar kapsamında greyder, dozer, kar küreme, tuzlama ve solüsyon serme araçlarından oluşan iş makineleri, köy yollarında kesintisiz mesai yürütüyor. Yağışın yoğunlaştığı güzergâhlarda, öncelik sıralamasına göre yol açma ve yol genişletme işlemleri eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

Ekipler tarafından yürütülen müdahalelerde acil sağlık hizmetleri, hasta sevki, cenaze işlemleri ve kamu hizmetlerine erişim öncelikli tutulurken, kar birikiminin ulaşımı tamamen durdurmaması için tüm güzergâhlar sürekli kontrol altında tutuluyor. Açılan yollar, yeniden don ve buzlanma riskine karşı periyodik tuzlama çalışmalarıyla güvenli hale getiriliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, meteorolojik veriler anlık olarak takip edilerek kırsal yol ağının tamamında ulaşımın aksamaması için kent merkezi ve köy yollarında karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam edecek.