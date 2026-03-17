Çorum Belediyesi'nin girişimleriyle Çorum simidi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenerek koruma altına alındı.

ÇORUM (İGFA) - Çorum'un köklü mutfak kültürünün önemli lezzetlerinden biri olan Çorum simidi, coğrafi işaret alarak resmen tescillendi.

Çorum Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalar sonucunda ürün, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek koruma altına alındı.

Yapılan açıklamada, söz konusu tescilin hem yerel lezzetlerin korunması hem de gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı. Bu gelişme ie birlikte Çorum'un coğrafi işaretli ürün sayısı 31'e yükselirken belediye, kentin gastronomi değerlerini tanıtmak ve hak ettiği konuma ulaştırmak için çalışmaların süreceğini duyurdu.

Çorum Belediyesi yetkilileri, yöresel ürünlerin markalaşmasının hem kültürel mirasın korunmasına hem de kentin ekonomik ve turizm potansiyeline katkı sağlayacağına dikkat çekti.