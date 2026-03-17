Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin İnegöl'de düzenlediği operasyonda ruhsatsız tabancalar ve mühimmat ele geçirildi, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, alınan arama kararı doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda; 1 adet Smith & Wesson marka 9 mm tabanca, 1 adet markasız 9 mm tabanca, 1 adet seri numarasız Lord marka kurusıkı tabanca ve 1 adet Blow Mini Mod marka kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 4 adet tabanca şarjörü, 8 adet 9 mm fişek ve 25 adet 7,65 mm çapında fişek bulundu.

https://twitter.com/bursailjandarma/status/2033883616112005229

Ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konulurken, olayla bağlantılı şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.