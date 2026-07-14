Kayseri Melikgazi Belediyesi'nin gelenekselleşen etkinliği '648. Mimar Sinan'ı Anma ve Evliyalar Günü Pilav Etkinliği' yoğun katılımla gerçekleşti.

KAYSERİ (İGFA) - AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin, bölge muhtarları ve vatandaşların bir araya geldiği etkinlik, neşeli ve samimi anlara tanıklık etti.

Birlik ve beraberliğin pekişmesine vesile olan etkinliği hayata geçirmekten mutlu olduklarını dile getiren Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi: 'Mimar Sinan Evliyalar Mesire Alanı'nda, her yıl olduğu gibi bugün de Mimar Sinan'ı Anma ve Evliyalar Günü Pilav Etkinliği'ni gerçekleştiriyoruz. Bu sene 648'incisini düzenliyoruz. Burada ailecek zaman geçiren, kamp kuran, çadırda kalan ve sabah gelen vatandaşlarımız var. Adeta bayram yeri tadında, çok güzel bir ortam. Melikgazi Belediyesi olarak tam 50 kazan etli pilav yaparak burada dualar, namazlar eşliğinde vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Asıl amaç birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek'

VEKİL ATAŞ'TAN ETKİNLİĞE ÖVGÜ

AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, birlik ve beraberliğe katkı sunan etkinliğin Türkiye genelinde yaşanmasını temenni etti.

AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin ise bu keyifli ve güzel organizasyon için Başkan Palancıoğlu ve ekibine teşekkür etti.