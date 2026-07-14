Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunan 153 Çağrı Merkezi, vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikâyetleri hızlı ve etkin şekilde değerlendirerek çözüme kavuşturmaya devam ediyor. Son 6 ayda toplam 96 bin 817 başvurunun kayıt altına alındığı merkezde, günlük ortalama 2 bin 500 çağrı karşılanarak vatandaş memnuniyeti ön planda tutuldu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile vatandaş arasında köprü görevi üstlenen 153 Çağrı Merkezi, çözüm odaklı hizmet anlayışıyla her geçen gün daha fazla güven kazanmaya devam ediyor.

2018 yılından bu yana vatandaşın sesi olan 153 Çağrı Merkezi, 59 operatörüyle 7/24 kesintisiz hizmet sunuyor. Son 6 aylık dönemde toplam 450 bin çağrı alan merkez, günlük ortalama 2 bin 500 çağrıyı karşılayarak vatandaşların taleplerini ilgili birimlere ulaştırıyor ve süreci yakından takip ediyor.

153'LE HİZMET MEMNUNİYETİ KATLANIYOR

153 Çağrı Merkezi, vatandaşların birçok belediye hizmetine ilişkin talep, öneri ve şikâyetlerini tek bir kanaldan iletebildiği çözüm odaklı hizmetlerden biri olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz 6 aylık süreçte 153'e vatandaşların en fazla başvurduğu konuların başında ulaşım hizmetleri ile otobüslerle ilgili talep ve şikâyetler yer aldı. Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte ise ilaçlama çalışmaları, KOBİS hizmetleri ve plajlarla ilgili başvurularda artış yaşandı. 153 Çağrı Merkezi, tüm bu başlıkları ilgili birimlere hızla ileterek çözüm süreçlerini yakından takip etti.

153 Çağrı Merkezi'ne yalnızca talep ve şikâyetler değil, teşekkür mesajları da ulaşıyor. Son 6 ayda vatandaşların en fazla memnuniyetini dile getirdiği hizmetler arasında 'Hoş Geldin Bebek' projesi ile 'Evde Bakım' hizmeti öne çıktı. Vatandaşların ilettiği teşekkür mesajları, 153 Çağrı Merkezi'ndeki ekiplerin mutluluğunu artırırken, bu da Başkan Tahir Büyükakın'ın sosyal belediyecilik anlayışını da bir kez daha gözler önüne serdi.

153 Çağrı Merkezi'ne zaman zaman sıra dışı ve tebessüm ettiren talepler de ulaşıyor. Belediyeyi hastane sanarak kulak yıkatma talebinde bulunan vatandaş ve parklardaki spor aletlerinde 'her kası çalıştıran tek bir alet' talebi, operatörlerin hafızasında yer eden ilginç başvurular arasında yer aldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin tüm hizmetlerini tek bir numarada buluşturan 153 Çağrı Merkezi, son 6 ayda 96 bin 817 başvuruyu titizlikle değerlendirerek vatandaşların talep, öneri ve şikâyetlerine hızlı bir şekilde yanıt verdi. Vatandaşların sesi olmaya devam eden 153 Çağrı Merkezi, sadece başvuruları kayıt altına almakla kalmıyor, taleplerin çözüme ulaşmasını takip ederek vatandaş memnuniyetini ön planda tutuyor.