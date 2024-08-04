Kayseri Melikgazi Belediyesi tarafından vatandaşların talep ve önerilerini iletişim merkezine anında ve kolayca ulaştırabildikleri örnek uygulama whatsapp ihbar hattına binlerce vatandaş ulaştı.KAYSERİ (İGFA) - 2024 yılı ilk 7 ayı içerisinde toplam 75 bin vatandaş Kayseri Melikgazi Belediyesi’ne talep ve önerilerini iletti. Taleplere ise Melikgazi Belediyesi tarafından yüzde 96 oranında çözüm sağlandı.

Whatsapp ihbar hattı ile vatandaşların gönderdiği fotoğraf ve mesajlar doğrultusunda taleplere anında müdahale edildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “ Vatandaşlarımızın önerilerini, taleplerini anında bize iletebildikleri whatsapp ihbar hattımız üzerinden vatandaşlarımız belediyemizle kolaylıkla iletişime geçebiliyor.

7/24 daha hızlı ve kolay iletişim kurarak çözüm sunmak için mesai arkadaşlarımız büyük bir özveri ile çalışıyor. 2024 yılı ilk 7 ayı içerisinde toplam 75 bin vatandaşımız bizlere ulaşarak taleplerini ilettiler. Whatsapp ihbar hattımız üzerinden 53 bin görüşme yapılarak taleplerin yüzde 96’sı çözüme ulaştırılıp memnuniyetle tamamlandı. Melikgazi Belediyemize ulaşmak isteyen, öneri ve taleplerini aktarmak isteyen tüm vatandaşlarımız 0530 253 91 91 numaralı whatsapp ihbar hattımızla iletişime geçebilir” dedi.