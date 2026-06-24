Kayseri Melikgazi Belediyesi Meclis Salonu'nda uydu ve teknoloji alanında Kayseri'nin geleceğine yön verecek önemli bir iş birliği protokolü imzalandı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilecek ilk yerli ve milli meteoroloji uydu projesinin (KAY-SAT), Kayseri'yi uydu ve uzay teknolojileri alanında Türkiye'nin öncü merkezlerinden biri haline getirmesi hedefleniyor.

Milli Teknoloji Hamlesinin bir parçası olarak, meteorolojik gözlem ve uydu ve uzay teknolojileri alanında dışa bağımlılığın azaltılmasının hedeflendiği yerli milli uydu KAY-SAT, elde edilecek verilerle iklim değişikliği ve bunun yol açtığı doğal afetlere karşı, yerli teknolojilerle bir erken uyarı sistemi geliştirmeyi amaçlıyor.

Türkiye'den ilk kez atılacak olan meteoroloji uydusunun gurur verici olacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Nesibe Hocamıza ve çalışma ekibine hayırlı olsun diyorum. Bir akademisyen olarak, hocamız bize havacılıkla ilgili yaptığımız çalışmalardan dolayı başvurduğunda bu önemli çalışma ilgimizi çekti. Akademik çalışmaların rafta kalmaması, uygulamaya geçmesi önemli. Dolayısıyla bu süreçte birkaç defa konu ile ilgili toplantılar yapıldı. Meteoroloji uydusu şu ana kadar Türkiye'den atılmadığı için ilginç bir çalışma olarak ortaya çıktı. 2,5 sene içerisinde inşallah bu uydu tamamlanır, testlerden geçer ve atışa hazır olursa Kayseri için de Erciyes Üniversitemiz için de belediyemiz için de önemli bir çalışma olur. Pandemi döneminde TURKOVAC aşısının burada üretilmesinden dolayı Erciyes Üniversitemizle bir akademisyen olarak gurur duyduk. Bu çalışma da güzel sonuç verirse bizler de mutlu oluruz. Başarılar diliyorum. Rektörümüze teşekkür ediyorum. Meclis üyelerimizin desteğiyle buraya katkı sunmuş olacağız. Meclis üyelerimize de teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun.' dedi.

Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Öğr. Üyesi Doç. Dr. Nesibe Özel, afetlere karşı bir erken uyarı sistemi oluşturmanın artık bir tercih değil, stratejik bir gereklilik olduğunu belirtti.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise, 'Bilgi üretimi, teknolojik gelişmeler üniversitelerin en temel görevleri arasında. AR-GE süreçlerinin sahaya yansıması, sadece teoride ve raflarda kalmaması anlamında önemlidir' dedi.