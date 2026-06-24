YKS sonrası Bornova Belediyesi'nin hizmete açtığı Gülşah Durbay Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden lise öğrencileri, teknolojik ve sosyal donatılara hayran kaldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Bornovalı lise öğrencileri, zorlu üniversite sınavının ardından Bornova Belediyesi'nin kısa bir süre önce hizmete açtığı Gülşah Durbay Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyarette Belediye Başkanı Ömer Eşki ile bir araya gelen liseliler, merkezin teknolojik ve sosyal donatılarına hayran kaldıklarını dile getirdi.

Sıdıka Rodop Anadolu Lisesi'nin 12. sınıf öğrencileri, YKS sonrası öğretmenleriyle birlikte Bornova Belediyesi'nin Ergene Mahallesi'nde açtığı Gülşah Durbay Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Belediye Başkanı Ömer Eşki ile bir araya gelen öğrenciler, 3D printer atölyesi ve çalışma alanları gibi teknolojik ve sosyal imkanları yerinde inceledi.

BAŞKAN EŞKİ: 'GÜLŞAH'IN HAYALLERİ SİZLERLE BÜYÜYECEK'

Merkezi gezdirdiği gençlere bilgiler ve nasihatler veren Başkan Ömer Eşki, merkezin gençlerin enerjisiyle büyüyeceğini belirterek, 'Gülşah Durbay'ın yarım kalan hayallerini, bugün burada sizlerin üreteceği projeler ve dayanışma ruhuyla yaşatacağız' dedi.

İLK ÜYELİKLER YAPILDI

Merkezin sunduğu ücretsiz imkanlardan memnun kalan öğrenciler, 3D printer üretim atölyesi ve yeşil perde stüdyosunu inceleyerek üyeliklerini gerçekleştirdi.

GENÇLERİN İKİNCİ EVİ

Tarihi Bornova Çarşı girişinde, 3 katta 250 metrekarelik alanda hizmet veren merkez; sesli/sessiz ders çalışma odaları, üretim atölyeleri ve ücretsiz çamaşırhane gibi olanaklarla öğrencilerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarına yanıt veriyor.