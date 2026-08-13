ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026-2027 sezonunda Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetler ve Çorum FK temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Erdoğan, yeni sezonun adil rekabet ortamında geçmesi temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026-2027 sezonunda Trendyol Süper Lig'e yükselen futbol takımlarının temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından yaptığı paylaşımda, Süper Lig'e yükselen takımların taraftarlarını ve şehirlerini gururlandıracağına inandığını belirtti. Erdoğan, paylaşımında, 'Kulüplerimizin, daha da güçlenen kadrolarıyla Erzurumlu, Diyarbakırlı ve Çorumlu futbolseverlerin göğsünü kabartacağına yürekten inanıyorum' ifadelerini kullandı.

2026-2027 sezonuna ilişkin temennisini de dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ligin adil rekabet ortamının hâkim olduğu ve iyi oynayanın kazandığı bir mücadeleye sahne olmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'in yanı sıra alt liglerde mücadele edecek tüm takımlara da yeni sezonda başarılar diledi.