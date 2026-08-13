2025-2026 eğitim öğretim yılında ilk kez uluslararası boyuta taşınan 2026 Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması'nda (SAS2026) dereceye giren eserlerin yer aldığı katalog, erişime açıldı.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığınca, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin çevreye duyarlı, sorumluluk sahibi ve sürdürülebilir yaşam kültürünü benimsemiş bireyler yetiştirme vizyonu doğrultusunda iki yıldır ulusal boyutta yürütülen Sıfır Atık Yarışması, 2025-2026 eğitim öğretim yılı itibarıyla Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde '2026 Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması' adıyla uluslararası bir kimlik kazandı.

SAS2026, Türkiye'deki resmî ve özel okulların yanı sıra yurt dışındaki eğitim müşavirlikleri, eğitim ataşelikleri ve Türkiye Maarif Vakfının faaliyet gösterdiği ülkelerdeki okulları da kapsayacak şekilde gerçekleştirildi. Yarışma, sürdürülebilirlik alanında Türkiye'nin eğitim birikimini uluslararası düzeyde buluşturan güçlü bir iş birliği zemini oluşturdu.

Yarışma; 'Gıda İsrafı Temalı Kısa Film', 'İleri Dönüşüm-Faydalı Model', 'Atıktan Sanata' ve 'Yaşayan Okul Bahçeleri' olmak üzere dört ana kategoride düzenlendi. Farklı ülkelerden binlerce öğrencinin katıldığı yarışmada dereceye giren eserler, ulusal ve uluslararası kategorilerde gerçekleştirilen jüri değerlendirmeleri sonucunda belirlendi. Yarışmanın ödül töreninde ayrıca 'Yaşayan Okul Bahçeleri Poster Galerisi', 'İleri Dönüşüm' ve 'Atıktan Sanata' sergi alanları oluşturulurken dereceye giren kısa filmler de gösterime sunuldu.

'Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması (SAS2026) Kataloğu', öğrencilerin sıfır atık ve sürdürülebilirlik alanındaki üretimlerini görünür kılmanın yanı sıra iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılmasına, çevre bilincinin güçlendirilmesine ve sürdürülebilir yaşam kültürünün eğitim yoluyla desteklenmesine katkı sunması amacıyla erişime açıldı.

Yarışmada dereceye giren öğrencilerin eserleri ile sergilenmeye değer görülen eserlerin yer aldığı 'Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması Kataloğu'na erişmek için tıklayabilirsiniz