Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yaz sezonu boyunca düzenlediği 'Büyükada'ya Yolculuk' seferleri vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Konforlu ulaşım imkânı, keyifli deniz yolculuğu ve günübirlik gezi fırsatı sunan seferler, katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yaz sezonuna özel olarak hayata geçirdiği 'Büyükada'ya Yolculuk' seferleri vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Yaz boyunca devam edecek program kapsamında her pazar günü düzenlenen seferler, katılımcılara Kocaeli'den direkt ulaşım imkânı sağlayarak Büyükada'da keyifli ve konforlu bir günübirlik gezi deneyimi yaşatıyor.

İzmit'ten hareket eden seferlerle yolcular, Marmara Denizi'nin eşsiz manzarası eşliğinde konforlu bir yolculuk yaparak İstanbul'un en gözde turizm noktalarından biri olan Büyükada'ya ulaşıyor. Tarihi köşkleri, çam ağaçlarıyla çevrili sokakları, doğal güzellikleri ve huzurlu atmosferiyle öne çıkan ada, ziyaretçilerine şehir hayatının temposundan uzaklaşabilecekleri unutulmaz bir gün yaşatıyor.

Özellikle aileler, gençler ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından ilgi gören Büyükada seferleri, konforlu ulaşımı ve düzenli organizasyonuyla büyük beğeni topluyor. Katılımcılar, deniz yolculuğunu günübirlik ada gezisiyle buluşturan bu hizmetin sosyal yaşamlarına değer kattığını ifade ediyor.

HAREKET 08.30'DA İZMİT'TEN BAŞLIYOR

'Büyükada'ya Yolculuk' seferleri yaz sezonu boyunca her pazar günü düzenleniyor. İzmit'ten saat 08.30'da hareket eden vapur, 09.15'te Değirmendere, 10.00'da Karamürsel ve 11.15'te Darıca'dan yolcu alarak saat 12.45'te Büyükada'ya ulaşıyor. Katılımcılar, adada geçirdikleri keyifli günün ardından dönüş yolculuğuna saat 17.15'te başlıyor.

ÇAY VE SU İKRAM EDİLİYOR

Seferlerde İzmit, Değirmendere ve Karamürsel kalkışlı yolcular için tam bilet ücreti 420 TL, öğrenci bileti ise 270 TL olarak uygulanıyor. Darıca kalkışlı yolcular için ise tam bilet 310 TL, öğrenci bileti 240 TL olarak belirleniyor. Yolculuk boyunca vatandaşlara ücretsiz çay ve su ikramı da yapılıyor. 'Mehtap Turları' ve 'Büyükada'ya Yolculuk' seferlerinde biniş işlemleri yalnızca Kocaelikart, temassız banka kartı ve kredi kartı ile gerçekleştiriliyor. Serbest ve ücretsiz kartlar bu seferlerde geçerli olmuyor.