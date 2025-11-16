Kayseri Melikgazi Belediyesi 'Kazan Kazan Modeli' ile tamamen faizsiz, yüzde 25 peşinat ve 36 ay eşit taksit ödeme imkanı ile vatandaşları konut sahibi yapmaya devam ediyor.

KAYSERİ (İGFA) - Battalgazi ve Anbar Mahallelerinde bulunan, mülkiyeti Kayseri Melikgazi Belediyesi'ne ait olan 21 adet daire için 20 Kasım Perşembe günü saat 14:30'da Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda ihale düzenlenecek.

KAZAN KAZAN MODELİ İLE EV SAHİBİ OLMA İMKANI

Başarılı belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra nitelikli kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilçede dönüşüm rüzgarları estiren Melikgazi Belediyesi, kolay ödeme seçenekleri sayesinde ev sahibi olmak isteyen vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Battalgazi Mahallesi'nde bulunan 13 daire ve Anbar Mahallesi'nde bulunan 8 daire için düzenlenecek ihale, tamamen faizsiz, yüzde 25 peşinat ve 36 ay eşit taksit ödeme imkanının yanı sıra peşin ödemede yüzde 30 indirim avantajı sağlıyor.

Hayalindeki eve ulaşmak isteyen tüm vatandaşları ihaleye davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Melikgazi Belediyesi olarak birçok farklı mahallemizde kentsel dönüşüm projelerini başarıyla yönetiyoruz. Hemşerilerimiz bu süreçten gayet memnunlar. Aynı zamanda belediyemize ait arsalara karşılık elimize geçen daireleri de siz değerli hemşehrilerimize çok uygun imkanlarla sunuyoruz. Bu kapsamda 20 Kasım Perşembe günü saat 14:30'da 21 dairemizin ihale yoluyla satışını gerçekleştireceğiz. Battalgazi olarak bilinen Küçükali İkinci Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamındaki dairelerimiz ve Anbar Mahallesi'ndeki dairelerimizin satışını yapacağız. Dolayısıyla bankaya müracaat etmesine gerek kalmadan, eşit taksit ödemeleri ile daire almak isteyen vatandaşlarımızı ihalemize bekliyoruz. %25 peşinat, ihale bedelinin geri kalanını eşit 36 ay taksitle, faizsiz, herhangi bir fiyat artışı olmadan alabileceğiniz çok muazzam bir imkan. İnşallah bu dairelerimizin satışları devam edecek. Buradan daire alacak kardeşlerimize de Cenab-ı Allah sağlık, huzur içerisinde oturmayı nasip etsin.'