Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Köşk Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı’nı, Talas Bulvarı’na bağlayan 3 kilometrelik alternatif yolu yerinde inceledi. Başkan Palancıoğlu, “İnşallah 1 ay içerisinde Kayseri’ye yeni bir trafik aksı kazandıracağız” dedi.KAYSERİ (İGFA) - Hem ilçeye hem de Kayseri’ye yeni ve konforlu yollar kazandırarak vatandaşların ulaşımını rahatlatmak için çalışmalarını sürdüren Melikgazi Belediyesi, Adnan Doğu Kışlası ve Erciyes Üniversitesi’nin arasına, Talas Bulvarı’nı Teknopark’a (Aşık Veysel Bulvarı) bağlayacak yeni yolu açmak adına yoğun çaba sarf ediyor. Son aşamaya gelinen, 3 kilometre uzunluğa ve 15 metre genişliğe sahip yol tamamlandığında şehre güzel bir alternatif bağlantı yolu kazandırılacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu yolun 3 önemli bulvarın yükünü alacağını belirterek, “Bu yol Talas Bulvarı’nı Teknopark’a bağlayacak olan güzel bir hat. Burada yaklaşık 1 senedir süren alt yapı çalışmaları ve diğer faaliyetlerle birlikte son aşamaya geldik. Büyükşehir Belediyemiz de hem Teknopark Kavşağı’nı hem de Talas Bulvarı’ndaki kavşağı inşallah yapacak. Eğer bir terslik olmazsa 1 ay içerisinde Kayseri’ye, Melikgazi’ye yeni bir trafik aksı, yeni bir yol kazandırmış olacağız. Dolayısıyla bu yol Hulusi Akar Bulvarı’nın, Kartal Bulvarı’nın ve Talas Bulvarı’nın yükünü hafifletecek. Çok da güzel bir yol olacak peyzajıyla birlikte. Sağına soluna çınar ağacı dikeceğiz. Vatandaşlarımız yolu kısaltmak için Erciyes Üniversitesi’nin içerisinden diğer tarafa geçmeye çalışıyor. İşte bu yol üniversiteye girmeden hem Talas’a hem de şehir merkezine gidenlere çok büyük kolaylık sağlayacak. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin.” dedi.