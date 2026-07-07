Ordu Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi, vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikâyetleri hızlı ve etkin bir şekilde değerlendirerek çözüme ulaştırmayı sürdürüyor.

ORDU (İGFA) - Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Çözüm Merkezi, başvuruların ilgili birimlere ulaştırılması ve sonuçlandırılması süreçlerini titizlikle takip ediyor.

BAŞVURULARIN YÜZDE 95'İ ÇÖZÜME KAVUŞTURULDU

Faaliyete geçtiği günden bu yana Çözüm Merkezi'ne ulaşan toplam 6 bin 278 başvurunun 5 bin 945'i, ilgili daire başkanlıkları ve birimlerle sağlanan koordinasyon sayesinde çözüme kavuşturuldu.

Böylece başvuruların yaklaşık yüzde 95'i sonuçlandırılırken, kalan başvuruların değerlendirme ve çözüm süreçleri ise devam ediyor.

İLÇE İLÇE VATANDAŞLARLA BULUŞULUYOR

Çözüm Merkezi bünyesinde oluşturulan mobil ekipler, ilçe ilçe vatandaşlarla bir araya gelerek talep, öneri ve şikâyetleri yerinde dinliyor. Belirlenen programlar kapsamında ilçe merkezlerinde kurulan stantlarda vatandaşlar isteklerini doğrudan yetkililere iletirken, ekipler de sorunların kalıcı çözüme kavuşturulması için ilgili birimlerle koordineli çalışma yürütüyor.

MEMNUNİYET ÜST SEVİYEDE

Vatandaş memnuniyetini temel alan Ordu Büyükşehir Belediyesi, Çözüm Merkezi aracılığıyla iletilen her başvuruyu kayıt altına alarak sürecin şeffaf, etkin ve takip edilebilir şekilde yürütülmesini sağlıyor. İlgili birimlerle koordinasyon içerisinde çalışan ekipler, talepleri en kısa sürede sonuçlandırarak hizmet kalitesini her geçen gün daha da artırmayı hedefliyor.