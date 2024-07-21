Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Toroslar ilçesinde 16 bin 600 metrekarelik alanda hayata geçirdiği ‘Sevgi Bahçem Hobi Parkı’; yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte sıcaktan bunalan, doğa ve toprakla zaman geçirmek isteyen Mersinlilerin uğrak adresi olmaya devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Arpaçsakarlar Mahallesi’nde hayata geçirilen, 190 adet 6 metrekarelik hobi kulübesi ve kulübe önünde 45 metrekarelik bahçe alanının bulunduğu Hobi Parkı; şehir hayatının gürültü ve stresinden uzaklaşıp hem toprağa olan özlemlerini gidermek, hem de dinlenmek isteyen vatandaşlar için kent merkezinde iyi bir alternatif teşkil ediyor.

Kullanıcıların kura çekimi ile belirlendiği Hobi Parkı’nda vatandaşlar; domates, salatalık, ay çiçeği, mısır, fasulye, biber gibi yaz sezonuna uygun olan ve kendi elleriyle ektikleri sebzeleri toplayıp sofralarına götürmenin mutluluğunu yaşarken, bir taraftan da toprakla uğraşmanın keyfini sürüyor.

Mecit: “Hobi Parkımız, 16 bin 600 metrekarelik bir alana sahip”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Saha Kontrol Mühendisi Zeliha Mecit, “Vatandaşlarımızın kullanımına açık olan bu parsellerden bir kısmı, engelli vatandaşlarımız ve şehit ailelerimiz için ayrıldı. 3 Mayıs 2023 tarihinden itibaren vatandaşlarımızın kullanımına açık olan hobi bahçemizin içerisinde; bir adet WC, bir adet depo, bir adet idari birim olmak üzere ortak kullanım alanlarımız mevcut. Hobi Bahçesi, sabah 07.00 ile akşam 23.00 aralığında vatandaşlarımızın kullanımına açık ve 7/24 güvenlik sağlanmaktadır” dedi.

Hobi Parkı’nın şehir merkezinde olmasına rağmen, insanların dinlenmek için burayı tercih ettiğini aktaran Mecit, “Şehir trafiğinin ve çevre faktörlerinin olumsuzluklarından bir nebze de olsa uzakta bulunan bu alan, yaz aylarında daha aktif kullanılıyor. Özellikle yaz akşamlarını daha keyifli geçirebilecekleri, kendi elleriyle ürün ekebildikleri ve bunlardan faydalanabildikleri bir alana sahipler. Bununla birlikte bir arada olmanın ve paylaşmanın keyfini de aileleriyle, eşleriyle, dostlarıyla burada yaşamaktalar” ifadelerine yer verdi.

Seklem: “İnsan buraya geldiği zaman rahatlıyor ve huzur buluyor”

Hobi Bahçesi’nde çekiliş sonucu kura kazananın yeğni olduğunu ve yeğninin yeri ile ilgilendiğini kaydeden Yaşar Seklem, “Burası bizim için bir ilk oldu. Burada zaman güzel geçiyor. Sessiz ve sakin bir yer. Domates, biber, patlıcan, karpuz, kavun, çilek gibi ürünleri yetiştiriyoruz. Burada insan rahatlıyor, huzur buluyor, kafası rahatlıyor” dedi. Topladığı ürünlerden yemek de yaptıklarını söyleyen Seklem, “Ürettiğimiz fasulyelerimizden tükettik. Çileklerimizden, salatalığımızdan yedik. Bir de her şeyi ilaç kullanmadan, organik yetiştirdik” diye konuştu.

Öztürk: “Kendi emeğini yetiştirmek o kadar güzel ki…”

Aslen Gaziantepli olan ve 50 yılı aşkın süredir Mersin’de yaşadığını söyleyen şehit annesi Gülbeyaz Öztürk, kura çekilişleri sonucunda kendisinin de bir yer sahibi olduğunu dile getirdi. Gülbeyaz, “50 seneden beri ne toprağa bastım, ne de bir fidan diktim. Başkanımız Vahap Seçer sayesinde bir bahçemiz oldu. Toprağa basmak ne kadar güzelmiş. Kendi emeğini yetiştirmek o kadar güzel ki… Evden çıkıp buraya geldiğinde, yaralı yüreğin acısını unutturuyor insana. Bir de burası benim oğlumun evi. Yeşillik ekiyorum ve onlar yeşerdikçe benim gönlüm de yeşeriyor” dedi.

Hobi bahçesi sayesinde yeni insanlar tanıdığını ve herkesin birbirine yardım ettiğini de aktaran Öztürk, “Gün aşırı buraya geliyorum. Çok memnunum. Domates, biber, salatalık, bamya, acur, nane, yer fıstığı, patates ektik. Toprak o kadar güzel ki, ne eksek tutuyor. Evde dört duvar arasında olmaktansa buraya geliyoruz. Buraya gelince cennete gelmiş gibi oluyorum” ifadelerini kullandı.

Doğan: “Buradaki diğer insanlarla aramızda bir dostluk da oluşuyor”

Hobi Parkı’nda kura sonucu çekilişi kazanan hak sahibi Mehmet Ali Doğan, 2 aydır yer sahibi olduğunu belirterek, “2 ay zarfında 2 yıl gençleştim. Evde duramıyorum, koşa koşa buraya geliyorum. Burada bir biber ekip biber koparıyorsam, benim için bu bir mutluluk. Ben 45 yıl dünyayı gezdim, en son durağım burası” dedi.

Hobi Parkı’nda diğer yer sahipleri ile de kısa sürede kaynaştıklarını ve birbirlerine sık sık yardım ettiklerini dile getiren Doğan, “Biz burada bir aileyiz. Burada diğer insanlarla karşılaşıyorsun ve güzel bir ortamın oluyor. Mesela ekilecek şeyleri birbirimize soruyoruz. Aramızda bir dostluk, arkadaşlık oluşuyor” sözlerine yer verdi.