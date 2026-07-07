Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Orhaneli ilçesini ziyaret ederek ilçe yöneticileri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, ilk toplantısını AK Parti İlçe Başkanlığı'nda gerçekleştirdi. Biba, AK Parti İlçe Başkanı Serdar Başak ve teşkilat üyeleriyle ilçe gündemine ilişkin istişarelerde bulundu. Şahin Biba başkanlığındaki belediye bürokratlarının da yer aldığı heyet, daha sonra Orhaneli Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Atıl Ulaş Gültekin, Orhaneli Ziraat Odası Başkanı Nafiz Kaya ve Orhaneli Muhtarlar Derneği Başkanı Serkan Can'ı ziyaret etti.

Orhaneli programı kapsamında Şahin Biba başkanlığındaki heyet, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır ve belediye yöneticileriyle değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda ilçenin mevcut durumu, öncelikli talepler, devam eden ve hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı.

İlçedeki meydan projesinin yapım sürecine gerekli desteği vereceklerini vurgulayan Başkan Vekili Biba, toplantıda gündeme gelen ilçe terminaliyle ilgili de değerlendirme yapılacağını ifade etti. Dört dağ ilçesinin Demirci-Köybaşı mezbahanesi konusunda ortak akılla hareket etmesinin önemine vurgu yapan Başkan Vekili Biba, söz konusu yatırım için de ekiplerin çalışacağını söyledi. Altıntaş Mahallesi'ne halı saha kazandırılması için çalışma başlatılacağını açıklayan Başkan Vekili Biba, mahalle konaklarına da malzeme desteği verileceğini duyurdu.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır ise desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür etti.

Toplantının ardından esnaf turuna çıkan Başkan Vekili Biba, esnaf ve vatandaşlarla da sohbet ederek talep, beklenti ve önerileri topladı.